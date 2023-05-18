Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 30’uncu hafta maçında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray Nef mücadelesinin Manisa etabı hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray Nef maçı hazırlıklarının Manisa etabını noktaladı.

Play-off şansını son haftaya taşıyan Manisa BBSK tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine kurdu. Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da, “Biz, en başından itibaren takımımıza güveniyorduk. Sezon içerisinde yaptığımız küçük dokunuşlar sonrasında bugün geldiğimiz nokta bizim için tesadüf değil. Galatasaray’a karşı evimizde olduğu gibi deplasmanda da galip gelmek istiyoruz. Umarım yolun sonu play-off olacak ve kulüp tarihimizde önemli bir başarıya daha imza atacağız” dedi.