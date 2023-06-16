Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında alt yaş kategorinde Milli Takım forması da giymiş olan genç forvet Sinan Sağlam’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu öncesinde transfer hamlesini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, dış transferde bir isimle daha sözleşme imzaladı.

Alt yaş kategorilerinde Milli Takım forması da giyen ve Darüşşafaka altyapısından yetişen Sinan Sağlam ile 1 yıllık kontrat yapıldı.

Sağlam, daha önce Semt77 Yalova Spor, Petkim Spor, Afyon Belediye Spor, Galatasaray NEF formaları terletmiş ve geride kalan sezonda Basketbol Süper Ligi’nde AYOS Konyaspor forması giymişti.