Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 7 Mayıs Pazar günü saat 13.00’da oynayacağı Onvo Büyükçekmece maçının hazırlıklarına Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 28’inci haftasında bu sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece karşılaşmasının hazırlıklarına Muradiye Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla başladı. 7 Mayıs Pazar günü saat 13.00’da oynanacak müsabakanın hazırlıkları kapsamında Potanın Tarzanları Başantrenör Hakan Demir yönetiminde önce parkede çalıştı, ardından da salonda kuvvet antrenmanı yaptı.