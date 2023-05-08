Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 28’inci hafta maçında evinde ağırladığı Onvo Büyükçekmece’yi 87-74 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 28’inci hafta maçında evinde Onvo Büyükçekmece’yi ağırladı.

Potanın Tarzanları, ilk çeyreğin ilk bölümünde hücumda etkili bir performans ortaya koyamayınca 15-5 geriye düştü. Ardından hücumda ve savunmada ritmini yakalayan Potanın Tarzanları farkı kapattı. Çeyrek 19-18’lik skorla Büyükçekmece’nin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci çeyrekte oyuna ağrılığını koyan yeşil-beyazlı takım, soyunma odasına 38-36 önde gitti.

Üçüncü ve dördüncü çeyrekte rakibine üstünlüğünü hissettiren Potanın Tarzanları, taraftarlarının da desteğiyle farkı açtı ve karşılaşmadan 87-74’lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Potanın Tarzanları normal sezonun bitmesine 2 hafta kala ligde kalmayı da garantiledi.

JOHN ROBERSON COŞTU, COŞTURDU

Manisa BBSK’nın yıldız ismi John Roberson, 17’de 12 saha içi isabetiyle 34 sayı üreterek galibiyetin mimarı oldu. Pako Cruz 15 sayı, Troy Selim Şav da 12 sayı atarak takımdaki diğer çift haneli skor üreten isimler oldular. Mustafa Baki Görür 7 sayı, OD Anosike 6 sayı, 13 ribaunt, Berkay Sinirlioğlu 5 sayı, Erdi Gülaslan 4 sayı, Ogün Seviç 3 sayı, Tolga Kaan Birer de 1 sayı ile maçı noktaladı.