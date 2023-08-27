Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Süper Lig’deki ilk maçına bugün Eskişehir’de çıkıyorBURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu bugün başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezonun ilk maçına 27 Ağustos 2023 Pazar günü (BUGÜN) çıkacak.

Geride kalan sezonu Kadınlar Hentbol 1. Ligi şampiyonu olarak tamamlayan ve Süper Lig’e yükselen Poyrazın Kızları, ilk maçında deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Porsuk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.

Hasan Tiryaki, Tayfun Torçuk hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma THF TV Youtube’dan da yayınlanacak.