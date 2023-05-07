Aksaray’dan galibiyetle dönen Bursa Büyükşehir Belediyespor normal sezonu lider bitirmeyi garantilediBURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu lideri Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Aksaray Belediyespor’u 25-22 mağlup ederek bitime 1 hafta kala play-off öncesi normal sezonu birinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Ligin ilkyarısında 30-29 mağlup ettiği rakibiyle Aksaray Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı 17 maçta 16 galibiyet elde eden ve liderlik koltuğunda oturan Poyrazın Kızları, 17 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 3. sırada bulunan rakibi karşısında maça istediği gibi başlayamadı.

Karşılaşmanın 15. dakikasını 5-3 geride geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde toparlandı. Son dakikalarda özellikle hızlı hücumlarla goller bulan Poyrazın Kızları, 27’de 8-7 ile maçta ilk kez öne geçerken, devreyi de 10-8 üstün tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 35’te 13-9 ile farkı 4 sayıya çıkartırken, 45. dakikayı 18-12 üstünlükle geçti. Karşılaşmanın son 10 dakikasına da 20-16 önde giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan da 25-22 galip ayrıldı. Poyrazın Kızları, bu sonuçla bitime 1 hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Bursa Büyükşehir

Belediyespor, play-off öncesi normal sezonun son maçında 12 Mayıs 2023 Cuma günü sahasında Eskişehir Hentbol’la karşılaşacak.

SALON: Aksaray HAKEMLER: Alper Başer, Zeki Can Akpınar AKSARAY BELEDİYESPOR: Gülbahar İkiahırlı, Şükran Beytekin 4, Zehra Eker 5, Ümmügülsüm Kübra Özdoğan 1, İlayda Durdu 2, Sueda Nur Ermen, Esra Cak 3, Hüsniye Nur Çelik 5, Nezaket Duran 1, Mihriban Fatma Yitiz 1 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda Köşker, Sude Çifçi 8, Melike Kasapoğlu 6, Ela Yıldız 2, Sinem Yapıcı 4, Kübra Kandemir, Büşranur Şaş 4, Güliz Karaman, Damla Güleç, Elif Çağla Şen 1, Çağla Güleç İLKYARI: 8-10 2 DAKİKA CEZALARI: Sude Çifçi (2), Sinem Yapıcı (2) (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Şükran Beytekin, Zehra Eker (2), İlayda Durdu (Aksaray Belediyespor)