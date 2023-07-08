2023-2024 sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Geride kalan sezonda başarılı performansını şampiyonlukla taçlandıran Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Merve Yılmaz ile sözleşme yenilemesinin ardından iç transferde 7 isimle daha yola devam etme kararı aldı. Poyrazın Kızları'nda şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaptan Melike Kasapoğlu, Sude Çifçi, Büşranur Şaş, Elif Çağla Şen, Ela Yıldız, Damla Güleç ve Çağla Güleç'la sözleşme yenilendi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Fethiye Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle oyuncular 1 sezon daha kendilerini Büyükşehir Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza atarlarken, törende Kulüp Müdürü Onur Özdemir de yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirten oyuncular, Süper Lig'de en iyi şekilde mücadele etmek istediklerini ifade ettiler. Bursa Büyükşehir Belediyespor'da 2004 doğumlu pivot Melike Kasapoğlu, geride kalan sezonda 22 maçta 157 gol kaydetti. 2004 doğumlu sol kanat Sude Çifçi ise 22 maçta 161 gol atarken, yine 2004 doğumlu sol oyun kurucu Büşranur Şaş da 23 maçta 107 gole imza attı. 2004 doğumlu sağ kanat Elif Çağla Şen de 23 maçta forma giyerken 55 gol kaydetti. 2022-2023 sezonunda 23 maçta oynayan 2004 doğumlu orta oyun kurucu Ela Yıldız 48 gol atarken, 2005 doğumlu orta oyun kurucu Damla Güleç 18 maçta 44 gol, yine 2005 doğumlu sağ kanat Çağla Güleç ise22 maçta 26 gole imza attı.