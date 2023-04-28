Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Hentbol Takımı, Kırşehir'de gerçekleştirilen final müsabakalarında Adanalı rakibini 24-24 mağlup ederek Genç Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Kırşehir'de gerçekleştirilen Genç Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor fırtınası esti.

Finalde Adana Totemcard Adasokağı Spor Kulübü’nü 25-24 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye şampiyonu oldu.

Kırşehir ve Ahi Evran Üniversitesi Spor Salonları’nda 15 takımın katılımıyla 4 grupta start alan organizasyonda C Grubu’nda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sergilediği performansla göz kamaştırdı.

Grup müsabakalarında Anadolu Üniversitesi'ni 32-20, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-24 ve Mamak Eğitim Gençlik Spor Kulübü'nü 36-18 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, grup lideri olarak çeyrek finale yükselirken, çeyrek finalde A Grubu ikincisi Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile karşılaşmış ve çeyrek final mücadelesinde Elazığ ekibini 32-22 eden Poyrazın Kızları, adını yarı finale yazdırmıştı.

Adana ekibi karşısında maça istediği gibi başlayamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde toparlandı ve 24’te 9-8’lik skorla maçta ilk kez öne geçti.

Poyrazın Kızları, ilkyarısı 10-10 eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısına etkili başlarken 12-10 üstünlüğü yakaladı. Ancak hücumda aksayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 50’de 14-13 geriye düşerken, bir ara 3 sayı geriye düştüğü mücadeleden son saniyelerde bulduğu golle 25-24 galip ayrıldı ve Türkiye şampiyonu oldu.