Bursa Büyükşehir Belediyespor Genç Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldiBURSA (İGFA) - Kırşehir'de devam eden Genç Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor fırtınası esmeye devam ediyor.

Poyraz'ın Kızları organizasyonda adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonada C Grubu'nda oynadığı maçlarda Anadolu Üniversitesi'ni 32-20, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-24 ve Mamak Eğitim Gençlik Spor Kulübü'nü 36-18 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde A Grubu ikincisi Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü 32-22 eden Poyraz'ın Kızları adını yarı finale yazdırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 27 Nisan 2023 Perşembe günü ise saat 16.00'da Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile finale yükselen ilmek için karşı karşıya gelecek.