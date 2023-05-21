Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurucular, klimalar da çalışmaya başlarken, elektrik faturalarından tasarruf yapmak isteyenler ise ne yapabileceklerine dair önlemleri araştırıyor.

Haziran ayıyla birlikte klimalar da hayatın merkezinde yer almaya başlayacak.

Havaların ısınmasıyla dondurucular, buzdolapları gibi cihazlar kendi iç sıcaklığının düşmemesi ve ortam sıcaklığına uyum sağlamak için daha çok çalışıyor. Elektrik faturalarında bir artışla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar nasıl tasarruf yapabileceklerini araştırmaya şimdiden başladı.

Karşılaştırma sitesi encazip.com’un araştırmasına göre, pratik önlemlerle faturanızda ayda 746 TL’ye varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

GÜNDE 6 SAATLİK KLİMA KULLANIMI AYLIK FATURAYA 102 TL OLARAK YANSIYOR

Yaz aylarının en çok kullanılan aletlerinden biri klimalar. Altı saatlik klima kullanımı aylık faturaya ortalama 102 TL olarak yansıyor.

Klima elektrik tüketimini azaltmak için klima derecesini düşük tutarak çalıştırabilir, vantilatör sayesinde soğuk havanın yayılmasını sağlayabilirsiniz. Odada klima çalışırken pencereleri kapalı tutmakta da yarar var. Klima bakımını yaptırmak da önemli. Bu gibi önlemlerle 18000 BTU bir klimayı günde altı saat değil de günde üç saat çalıştırırsanız, aylık faturanızda 51 TL’ye kadar tasarruf sağlayabilirsiniz.

ENERJİ TASARRUFLU 8 AMPULÜN FATURADAKİ KARŞILIĞI AYLIK 26 TL

Yaz aylarında havaların geç kararmasıyla birlikte aydınlatma ihtiyacı da azalıyor. Bu durumdan faydalanarak da elektrik faturanıza olumlu bir katkı yapabilirsiniz. Hava kararken perdeleri açarak ışığı odaya almanız daha geç aydınlatmayı kullanmanızı sağlayabilir.

ŞARJ İÇİN TAŞINABİLİR GÜNEŞ PANELLERİ KULLANABİLİRSİNİZ

Dizüstü bilgisayarın 8 saatlik elektrik maliyeti faturalara 50 TL olarak yansıyor. Hem tasarruf sağlamak hem doğaya katkıda bulunmak isterseniz laptop, cep telefonu gibi aletleri şarj etmek için taşınabilir güneş panelleri kullanabilirsiniz. Ayrıca günde sekiz saat yerine dört saat dizüstü bilgisayar kullanarak faturanızda ayda 25 TL’ye kadar katkı sağlamanıza yardımcı olabilir.

MİKRODALGA FIRININ HAFTADA BİR SAATLİK ELEKTRİK MALİYETİ 8 TL

Yemeği ısıtmak için fırını çalıştırmak yerine mikrodalga fırın kullanabilirsiniz. Çünkü fırın hem daha uzun süre çalışır hem de bulunduğu ortamı ısıtır. Mikrodalga fırının bir saatlik elektrik maliyeti faturaya 8 TL olarak yansıyor, her hafta bir saat kullanıldığı düşünülürse ayda 32 TL olarak faturaya yansır. Elektrikli ocağın günde bir saatlik elektrik maliyeti ise faturalara aylık ortalama 466 TL olarak ekleniyor. Bu nedenle kısa süreli işler için mikrodalga fırını kullanmak daha karlı. Mikrodalga fırında kendi porsiyonunuz kadarını 2-3 dakika gibi kısa sürede ısıtabilir, enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Bu önlemlerin faturaya aylık katkısı ise 434 TL’yi bulabiliyor.



ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİNİ AYDA 18 SAAT KULLANILDIĞINDA ELEKTRİK MALİYETİ 70 TL

Çamaşır kurutma makinesinin ayda sadece iki saat kullanımında elektrik tüketimi faturalara 70 TL olarak yansıyor.

Çamaşırları yaz aylarında doğal kurumaya bırakmak faturadan tasarruf etmenizi sağlar. Haftada üç kez çamaşır yıkarsanız kurutma makinesini kullanmadığınızda ayda 70 TL tasarruf sağlarsınız. Bir plazma TV günde yedi saat çalıştığında 153 TL’lik elektrik kullanır. Bu nedenle kullanılmadığında TV’yi kapatmakta fayda var. Plazma TV günde dört saat çalıştığında 88 TL olarak faturaya yansır. Bu gibi ufak önlemler ayda 135 TL’ye kadar tasarruf etmenize katkı sağlar.

KÜÇÜK EV ALETLERİNDEN MİNİK TASARRUFLAR ELDE EDEBİLİRSİNİZ

Bir takım elektrikli aletlerin kullanımını azaltarak da tasarruf sağlayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi son dönemde popüler olan airfryer. Airfryer’in haftada 6 saatlik elektrik tüketimi faturaya 130 TL olarak yansıyor, haftalık kullanımı üç saate düşürüldüğünde ay sonunda faturaya 65 TL olarak yansır. Bu nedenle günde birçok kez çalıştırmak yerine tam kapasite çalıştırarak kullanım süresini azaltabilirsiniz. Su ısıtıcısının (kettle) haftada 2,5 saatlik kullanımının aylık elektrik maliyeti ise 39 TL. Bu nedenle ihtiyacınız kadar suyu ısıtmakta fayda var. Kettle kullanımını haftada 1 saate düşürerek 23 TL tasarruf edebilirsiniz.