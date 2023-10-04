Derince İlçe Müftülüğü’nün Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlediği konferansa Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman katıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde Derince’de çeşitli etkinlikler organize ediliyor. Derince İlçe Müftülüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen programda bu kez Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman Derincelilerle buluştu.

Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Programda konuşma yapan Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik etti.

Prof. Dr. Abdullah Kahraman ise konuşmasında önemli mesajlar verdi. Peygamber Efendimizin hayatından kesitler aktaran Kahraman, toplumsal hayatta nasıl davranılması gerektiği ile ilgili örnekler verdi.

Programın sonunda Abdullah Kahraman’a hediye takdiminde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Kıymetli hocamıza aktardığı çok değerli bilgiler için teşekkür ediyorum" dedi.