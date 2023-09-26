Her yıl havalar soğumaya başladığında grip virüsü ülke gündeminde yer alıyor. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, gripten korunmak için ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenleri Herkes Duysun’a anlattı.İlminur ATÇI - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Grip, ani gelişen yüksek ateş, öksürük, titreme, kas ağrıları ve burun akıntısı gibi semptomlarla ortaya çıkan, influenza A ve B virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Genellikle kendi kendine iyileşme eğilimi gösteren grip, özellikle bebekler, bağışıklık sistemi düşük kişiler ve yaşlılarda daha şiddetli bir şekilde seyredebilir.

Grip hastalığının bu yıl salgın boyutunda olup olmayacağını söylemenin daha erken olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alpay Azap, “Dolaşan grip virüsleri, her sene 4 farklı grip virüsü olarak ortaya çıkar. 2 tane A sınıfından, 2 tane de B sınıfından grip virüsü dolaşır. Bu dolaşacak olan virüslerin önceki yıllardan ne kadar farklılaştığına bağlı olarak sayı artar. Virüs çeşidine göre değişiyor ama geçen sene olanlara çok benziyorlarsa, toplum bağışıklığı ve kitle bağışıklığı sayesinde vaka sayıları çok artmaz. Virüste değişim çok olduğunda artan vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz" diye konuştu.

“HER SENE AŞININ İÇERİĞİ YENİLENİYOR”

Her sene aşının içeriğinin yenilendiğini vurgulayan Azap, “Risk grubunda bulunanlar 65 yaş üstündeki kişiler, hamileler ve 5 yaşının altındaki çocuklardır. Ekim başında bu risk grubundaki kişilerin, grip aşılarını mutlaka olmalarını öneriyoruz. Yani gebeler, 65 yaş üstündeki bağışıklığı baskılanmış kişiler ve özellikle 5 yaşın altındaki küçük çocuklar grip aşısı olmalılar. Grip aşılarıyla ve Covid-19 aşılarıyla ilgili birçok şey söyleniyor. Bunlara lütfen dikkatli yaklaşın, birçoğu doğru değil. Elbette ki tıpta her uygulamanın yan etkisi vardır. Bu aşıların da yan etkileri var ve bu etkiler daha çok lokal ve geçici yan etkilerdir. Kalp krizi ve felç gibi ciddi yan etkileri bulunmuyor. Dolayısıyla aşılar son derece güvenli. Biz grip aşılarına sadece grip önleyici değil kalp krizini önleyici aşılar da diyoruz. O yüzden aşılarınızı olun.” ifadelerini kullandı.

“D VİTAMİNİN BESİNLERDEN ALAMAYABİLİRLER”

Bir tek D vitaminini besinlerden alınamayacağını ve D vitaminini vücudumuzda sentezleyebilmemiz için güneş ışınlarına ihtiyacımız olduğunu belirten Azap, D vitamini için kişiler güneş ışığından faydalanamıyorsa, takviye olarak D vitaminini dışarıdan alabiliriler. D vitamininin aşırı alınması başka problemler oluşturabilir. Bu nedenle doktora danışmadan D vitamini dışarıdan almasınlar.” şeklinde konuştu.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, gripten korunmak için ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenler hakkında şöyle konuştu:

“Grip aşısı dışında farklı korunma yöntemi olarak çok özel durumlarda gribe etkili ilaçları koruma amaçlı veriyoruz. Mesela aynı evde bir kişi grip oluyor, o evde bağışıklığı baskılanmış bir başka kişi yaşıyor. Örneğin; organ nakli yapılmış ya da kanser hastası olan birisi yaşıyorsa aşıyla oluşacak bağışıklık için zamana ihtiyacımız oluyor. Çünkü aşı bir hafta, on gün önce koruma sağlamıyor. Böyle durumlarda bu riskli kişiye ilaçla koruma yapabiliyoruz. Aşı ve ilaç dışında tıpkı Covid-19’dakii gibi maske, mesafe, havalandırma, temas süresini kısa tutma ve temizlik gripten korunma için gerekli. Takviye gıdaları hiçbir şekilde önermiyoruz. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış 3 şey var. Bunlar:

Dengeli beslenme: Özellikle meyve, sebze, karbonhidrat, protein ve yağ gibi besinleri dengeli bir şekilde tüketmek, vitamin eksikliğini kesin olarak önleyecektir.

Düzenli egzersiz: Haftada en az üç gün 50’şer dakika olmak üzere düzenli egzersiz yapılmalıdır.

Uyku: Az uyumamak, bağışıklık sistemini kesin olarak hem enfeksiyonlardan hem kanserlerden koruyacaktır.”