T400 Türkiye Tenis Federasyonu’nun en yüksek puanlı senior tenis turnuvası olan Prof. Dr. Ayhan Kızıl T400 Masters Tenis Turnuvası, Uludağ Premium sponsorluğunda 15 Haziran tarihinde Podyum Tenis Kulübü’nde başladı.

Turnuvanın ikinci gününde maçları, Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın oğullarından Levent Kızıl da izledi. Bu yıl 33 kategoride, birçok şehirden teklerde 340, çiftlerde toplam 182 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek ulusal çaptaki turnuva, 25 Haziran günü oynanacak final maçları ve ödül töreni ile tamamlanacak. Gelenekselleşen ve bu yıl altıncı kez düzenlenen Prof. Dr. Ayhan Kızıl T400 Masters Tenis Turnuvası, geçen yıl Uluslararası Tenis Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşmiş ve yurtdışından da çok sayıda sporcunun katılımı sağlanmıştı. Bursa’da senior turnuvalarındaki en yüksek katılımın gerçekleştiği turnuvanın bu seneki ödülü 100 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Prof. Dr. Ayhan Kızıl 1992-2000 yılları arasında üçüncü rektör olarak görev aldığı Uludağ Üniversitesinde; genel cerrah, anabilim dalı başkanı, başhekim ve dekan olarak uzun yıllar görev aldı. Çok yönlü bir insan olan Prof. Dr. Ayhan Kızıl, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarının ve Bursa Filarmoni Derneği Kurucu Başkanı olarak Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının kurulmasına da destek oldu. Başkanlığını yaptığı Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile lisesi olmayan dağ köylerinde kızlarımız için eğitim olanağı sağladı. Eğitime ve sanata yaptığı hizmetlerle ön plana çıkan Prof. Dr. Ayhan Kızıl sporun gelişmesi için de birçok faliyette bulundu. Uludağ Üniversitesi Spor Kulübünün kurucu başkanı olarak kapalı, açık birçok tenis kortunu gençlerin kullanımına sundu.

Çocukların tenis sporuyla tanışmasını sağlamak için ilk kez “Uluslararası Çocuklar Tenis Turnuvası”nın Uludağ Üniversitesinde gerçekleşmesini sağladı. 2015 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın adını yaşatmak hedefiyle Kızıl Ailesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen geleneksel tenis turnuvasının sponsoru, Uludağ İçecek Türk AŞ markası Uludağ Premium oldu.