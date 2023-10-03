Bursa'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla önemli bir icazet töreni düzenlendi. Bu anlamlı etkinlikten sonra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Türk-İslam tarihinin değerli mutasavvıflarından biri olan ve "Mevlîd-i Şerîf" eserinin yazarı olarak bilinen Süleyman Çelebi Hazretleri'nin kabri ziyaret edildi.

Süleyman Çelebi Hazretleri, İslam dünyasının önemli bir ismi olarak dualarla anıldı. Katılımcılar, bu büyük mutasavvıfın manevi mirasını yaşatma konusundaki kararlılıklarını yinelediler.

Törenin ardından, eski başkanlık konutu alanına yapılacak olan külliye inşaatıyla ilgili olarak Sayın Ali Erbaş ile önemli bir istişare gerçekleştirildi. Bu külliye, Bursa şehrine büyük bir katkı sağlayacak ve İslam kültürünün zengin mirasını gelecek nesillere aktarma misyonunu üstlenecektir.