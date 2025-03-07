Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferine katkı sunacak önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde orucun ruhsal katkısı ve hayat üzerindeki etkilerini anlatacak. 8 Mart Cumartesi günü 21.30’da başlayacak olan programda Yılmaz, Ramazan’ın en önemli ibadetlerinden biri olan orucun sadece aç kalmaktan ibaret olmadığını anlatacak. Ayrıca manevi olgunlaşmaya katkı sağlayan ibadetin takva ile ilişkisini ele alacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin orucun insana kazandırdığı erdemleri daha iyi anlamak için Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği söyleşiye katılım ücretsiz olacak.

Kaynak: İHA