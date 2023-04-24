Prof. Dr. Ahmet Karaarslan ve Ar-Ge ekibi tarafından Savunma Sanayinde kullanılan bataryaların şarj edilmesi sırasında askeri operasyonların başarısını ve güvenliğini artırmak amacıyla dönüştürücü tasarımı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli Elektrik-Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Karaarslan, askeri batarya şarj uygulamaları için izole olmayan çok fazlı ara katlamalı Buck-Boost dönüştürücünün akım modu kontrolü hakkında önemli bir çalışma yürüttü.

Prof. Dr. Karaaslan tarafından gerçekleştirilen çalışmada, izole olmayan çok fazlı ara katlamalı Buck-Boost dönüştürücü kullanılarak bataryaların şarj edilmesi için bir akım modu kontrolü tasarlandı.

Yapılan çalışmada, akım modu kontrolü için iki farklı yöntem kullanıldı:

Birinci yöntem, modülasyon dalgası üretmek için PWM (Pulse Width Modulation) kullanırken, ikinci yöntem ise FDM (Fuzzy Decision Making) yöntemiyle çalışıyor. PWM yöntemi, yüksek verimlilik sağlar, ancak yüksek harmonik bileşenlere neden olur ve dalga şekilleri istenmeyen şekilde değişebilir. FDM yöntemi ise bu problemleri çözebilir, ancak daha düşük bir verimlilik seviyesine sahiptir.

Çalışmada, her iki yöntem de bir araya getirilerek en iyi sonuçlar elde edildi. Böylece, yüksek verimlilik ve istenmeyen harmonik bileşenlerin olmaması sağlandı.

Yapılan deneysel çalışmalar, önerilen kontrol yönteminin etkili bir şekilde çalıştığını ve bataryaların doğru bir şekilde şarj edilmesini sağladığını gösterirken, çalışma aynı zamanda askeri araç ve cihazlarda kullanılan bataryaların güvenli ve etkili bir şekilde şarj edilmesi için yeni bir yöntem sundu.

Prof. Dr. Ahmet Karaarslan yaptığı açıklamada, "Askeri uygulamalarda bataryaların şarj edilmesi için güvenilir ve verimli bir güç dönüştürme sistemi gereklidir. İzole olmayan çok fazlı ara katlamalı Buck-Boost dönüştürücü, bu ihtiyacı karşılamak için ideal bir çözüm olabilir. Bu çalışmada, önerilen akım modu kontrol yöntemi sayesinde daha yüksek verimlilik, daha düşük dalgalanma ve daha iyi regülasyon elde edilmiştir" dedi.

Öte yandan çalışmanın sonuçları uluslararası dergilerde ve tez çalışması olarak yayımlandı.