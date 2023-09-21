Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, bitkisel beslenme yöntemi ile kilo verme ve fit bir vücuda sahip olunabileceğini söyledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bitkisel beslenmenin kilo kaybı amacıyla tercih edilen bir beslenme yaklaşımı olduğunu belirterek “Bu yaklaşım, bireylerin büyük ölçüde bitkisel kaynaklardan gelen gıdaları tüketmelerini ve hayvansal ürünleri sınırlamalarını içerir. Bitkisel beslenme zayıflamayı destekleyebilir, ancak etkisi birçok faktöre bağlıdır” dedi.

Kilo verme ve fit bir vücuda sahip olma hedeflerine ulaşmak için kullanılan bir beslenme stratejisi olarak bitkisel beslenmenin önemine değinen Karabulut, “Bu yaklaşım, özellikle yüksek lif içeriği, düşük doymuş yağ içeriği ve genellikle düşük kalori yoğunluğu ile karakterize edilen bitkisel gıdaların tercih edilmesini içerir. Yapılan birçok epidemiyolojik çalışma, bitkisel beslenmenin obezite riskini azaltabileceğini ve kilo kaybını destekleyebileceğini göstermektedir. Bu, bitkisel beslenmenin zayıflama sürecinde etkili bir strateji olarak kabul edilmesini destekleyen bir bulgu olarak ön plana çıkmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bitkisel beslenmenin kilo kaybına katkı sağlayan faktörleri de açıklayan Prof. Dr. Karabulut, “Bitkisel gıdaların düşük enerji yoğunluğu nedeniyle daha fazla hacimle daha az kalori alımını desteklemesi ve lif açısından zengin olmaları nedeniyle tokluk hissini artırması ve sağlıklı bir kilo yönetimini desteklemesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, bitkisel beslenme tek başına kilo kaybını garanti etmez. Bireylerin toplam kalori alımını izlemeleri, beslenmelerini dengeli bir şekilde planlamaları ve fiziksel aktiviteyi dahil etmeleri gerekmektedir” dedi.

Bitkisel beslenmenin temel olarak bitkisel kaynaklardan elde edilen gıdaların vurgulandığı bir beslenme yaklaşımı olduğunu da kaydeden Karabulut, “Genellikle kırmızı et, balık ve tavuk gibi hayvansal kaynaklar sınırlanır veya dışlanır. Balık ve tavuk, bitkisel beslenme pratiği içinde yer alabilen, ancak bu yaklaşımın temel amacı olan hayvansal ürünlerin tüketiminin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması doğrultusunda yer alır. Bu nedenle, balık ve tavuk, bitkisel beslenme içindeki hayvansal protein kaynakları olarak kabul edilirler ve bireyler tarafından kişisel tercihlere ve sağlık hedeflerine göre dengeli bir şekilde dahil edilebilirler." şeklinde konuştu.

Bitkisel beslenmenin kilo kaybı amacıyla kullanılabilecek etkili bir beslenme stratejisi olarak kabul edildiğini aktaran Karabulut, şunları söyledi:

“Ancak, bireylerin kişisel ihtiyaçlarına ve sağlık durumlarına uygun bir şekilde uygulamaları önemlidir. Ayrıca, profesyonel bir sağlık uzmanının gözetiminde beslenme planları oluşturmak ve kilo kaybı hedeflerine ulaşmak için gereken dengeli yaklaşımları takip etmek önemlidir. Bununla birlikte, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilo kaybı hedeflemek, uzman bir sağlık profesyonelinin gözetiminde uygun bir beslenme programı oluşturmak ve düzenli fiziksel aktiviteyi içermek, başarılı bir kilo kaybı sürecini destekleyebilir.

Spor ve egzersizle birlikte kilo vermek istiyorsanız, bitkisel beslenme programınıza dikkat etmek önemlidir. Ancak, kilo kaybı süreci kişisel faktörlere ve hedeflere bağlı olarak farklılık gösterecektir”

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, spor ve egzersizle birlikte bitkisel beslenme programı destekleyebilecek bazı önerileri ise şöyle sıraladı:

“Dengeli bir bitkisel diyet: Çeşitli meyve, sebze, tam tahıl ürünleri, baklagiller, fındık, tohumlar ve bitkisel protein kaynakları (örneğin, tofu veya tempeh) içeren dengeli bir bitkisel diyet benimseyin. Bu yiyecekler, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar.

Kalori dengesi: Egzersiz yaparken vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kalorileri karşıladığınızdan emin olun. Kilo kaybı için, günlük kalori alımınızı hedef kilonuza ulaşmak için uygun bir şekilde ayarlamayı düşünün.

Porsiyon kontrolü: Porsiyon boyutlarına dikkat edin ve aşırı yemekten kaçının. Bitkisel gıdalar genellikle düşük kalorilidir, ancak yine de dengeli porsiyonlarda tüketilmelidir.

Su tüketimi: Bol su içmek, vücut fonksiyonlarını düzenler ve kilo kaybını destekler.

İşlenmiş gıdalardan kaçının: İşlenmiş gıdalar, genellikle yüksek kalorili ve düşük besin değerine sahip olabilir. Bu tür gıdalardan kaçınarak daha sağlıklı seçeneklere yönelin.

Yağ tüketimi: Sağlıklı bitkisel yağ kaynakları olan zeytinyağı, avokado yağı ve ceviz yağı gibi yağları tercih edin. Ancak yağ tüketimine dikkat etmekte fayda var, çünkü yağlar yüksek kalorili olabilir.

Egzersiz programı: Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz ve kas güçlendirme egzersizleri yapmaya çalışın. Bu, metabolizmanızı hızlandırabilir ve kas kütlesini artırabilir.

Takip ve destek: İlerlemenizi takip edin ve gerektiğinde bir sağlık uzmanı veya diyetisyenle çalışın. Kilo kaybı sürecinizde size uygun bir plan oluşturabilirler.

Kilo verme hedeflerinizi gerçekçi ve sürdürülebilir bir şekilde ayarlamak önemlidir. Hızlı kilo kaybı sağlığınıza zarar verebilir, bu nedenle dengeli bir beslenme ve egzersiz programı izlemek önemlidir.

Bitkilerin kilo kaybına katkı sağlayabilecek bazı özellikleri veya bitkisel bileşenleri vardır, ancak tek bir bitkinin mucizevi bir şekilde kilo vermeye yardımcı olduğunu söylemek yanıltıcı olur. Ayrıca, kilo vermek için bir bitki türüne güvenmek yerine dengeli bir beslenme ve egzersiz rejimi izlemek önemlidir.”