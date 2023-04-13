Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin (BŞEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonu’nda ‘Deprem Riski, Bilecik Depremselliği ve Alınması Gereken Önlemler’ konulu seminer düzenlendi.

BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Deprem Riski, Bilecik Depremselliği ve Alınması Gereken Önlemler’ konulu seminer Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt’un açılış konuşması ile başladı. Düzenlenen seminerde, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası gönüllü olarak bölgeye giden öğretim elemanlarının yaptığı tespitler, yıkıma ya da ağır hasara uğrayan yapılar üzerinden tüm detaylarıyla ele alındı. Ayrıca Bilecik ili özelinde depremsellik, yapılarda gözlemlenen eksiklikler ve deprem sonrası alınması gereken eylem planları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Program, katılımcıların sorularının cevaplandığı soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karakurt yaptığı konuşmada, “Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ildeki konut sayısı 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 5,6 milyon olup Türkiye genelindeki toplam konut stoku içindeki payı yüzde 14.05 seviyesindedir. Resmi rakamlara göre 11 ilde toplam hasarlı veya yıkıma uğrayan bina sayımız ise 700 binin üzerinde. 15 milyona yakın vatandaşımızın bizzat; 85 milyon insanımızın tamamının da dolaylı olarak etkilendiği bu depremler ‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ gerçeğini bir kere daha gözler önüne sermiştir” dedi.

Seminer’e BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik İl Protokolü, konuya ilişkin uzman oda temsilcileri, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.