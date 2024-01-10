Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan açıklamayla gündeme geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 00.34'te gerçekleşen deprem, 16.80 kilometre derinlikte kaydedildi ve sarsıntı, merkez ve ilçelerde hissedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sığ deprem, Kuzey Anadolu Fayı'na (KAF) bağlı olarak Taşova-Çorum fay zonu içerisinde meydana geldi. KAF, bu bölgelerde enerjisini yitirdiği için yan kollar aracılığıyla etkisini sürdürmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.