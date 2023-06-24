Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde dekanlık görevine Prof. Dr. Volkan Yüksel atandı.
BAÜN Tıp Fakültesinde Dekan vekili Prof. Dr. Mine İslimyeli Taşkın’ın yerine Prof. Dr. Volkan Yüksel atandı.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. Rektörlük makamında; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl’ın da katılımıyla gerçekleşen törende, Dekan Vekili Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın, görevini Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Volkan Yüksel’e devretti.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, devir teslim töreninde Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Volkan Yüksel’e de görevinde başarılar diledi.