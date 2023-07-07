Depremin yaralarını sarma gayretinde olan ve kayıpları için yas tutan depremzedelerden bazı vergilerin alınmaması önerisinde bulunan Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş milletvekillerini vergi zamlarının önüne geçmek ve depremzedelerin bazı vergilerden muaf tutulması için göreve davet etti.BURSA (İGFA) - Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, mecliste görüşülmekte olan vergilere zam yapan yasa kapsamında Kahramanmaraş’ın milletvekillerine seslenerek, "Neredesiniz" diye sordu.

"Depremden mahvolmuş, asrın felaketini yaşamış bu şehri, vergi artışlarından ve diğer rutin vergilerden belli bir süre için (3-5 yıl gibi) muaf olmasını sağlamak amacıyla yasa teklifi vermek için neyi bekliyorsunuz?” diyen Yardımcıoğlu, depremi en şiddetli haliyle yaşayan depremzedelerin çözüm bekleyen yığınla sorunu olduğunu belirterek, bu sorunlara her gün yenisinin eklendiğini belirtti.

Depremzedelere 5 yıl vergi muafiyeti gelmesi gerektiğine vurgu yapan Yardımcıoğlu, “Grup başkanvekillerinizin gözünün içine bakmak yerine, yanlarına gidip derdinizi anlatıp bu uygulamayı yasa metnine ekletmeyi neden düşünmüyorsunuz? Bugün bu yasa teklifini vermeyecekseniz ne zaman bundan daha faydalı bir işe yarayacaksınız? Grup başkan vekillerinizden mi korkuyorsunuz yoksa parti disiplininden mi korkuyorsunuz? Yoksa sizi listeye yazan beylere karşı mı gelmiş olacağınızı düşünüyorsunuz? Depremin yaralarının halen taze ve depremzedelerin ekonomik durumunun düzelmesinin onlarca yıl sürecek. Deprem bölgesine özel istisnai destekler sağlanmalı" diye konuştu.