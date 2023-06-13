Koronavirüs salgınında vefat eden Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hulusi Malyer anısına gerçekleştirilen 2. Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Alerji, Aerobiyoloji ve İklim Değişikliği Sempozyumu tamamlandı.

BUÜ Rektörlük Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Sapan, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Çelenk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yılmaz: "İklim değişikliği ilk gündemimiz olmalı"

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, merhum Prof. Dr. Hulusi Malyer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi. Sempozyumun her aşamasında son derece kıymetli konuların ele alınacağına vurgu yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Hatırasını saygıyla yad ettiğimiz Prof. Dr. Hulusi Malyer hocamızı, yine tam da faaliyet gösterdiği bilimsel çabasına yakışır biçimde bir anma vesilesi kıldığı için sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Araştırma Üniversitesi olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik faaliyet çıtasının yükseltilmesinde buna benzer faaliyetlerin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Özellikle disiplinlerarası çalışmaların bizim için kıymeti bir kat daha yüksek oluyor. Programın içeriği hepimizi yakından ilgilendiriyor. Ben iktisat bölümü akademisyeniyim ve konu bizleri de yakından ilgilendiriyor. 1970’li yılların başında Birleşmiş Milletler tarafından çok sayıda bilim insanının katılımıyla yapılan çalışma ve rapor ile iklim değişikliği konusu gündeme getiriliyor. O zaman için ortaya tam bir kıyamet senaryosu koyuluyor. Dönem dönem arka sıralara gerilese de bu konu günümüzde olmazsa olmaz ilk gündem maddelerimiz arasındaki yerini çoktan almış durumdadır. Bu açıdan sempozyumun içeriği hepimizi yakından ilgilendiriyor. Sempozyumun bilimsel faaliyet kültürümüze kıymetli katkılar yapacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İklim değişikliği ve tıp kongresi önerisi

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise ameliyat günü olmasına rağmen sempozyum ve sempozyumu düzenleyen bilim insanlarının önemi vesilesiyle kendisine bir boşluk bularak programa katılma ihtiyacı hissettiğini vurguladı. Prof. Dr. Hulusi Malyer ile geçmişte maalesef tanışma fırsatı bulamadığını aktaran Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Burada hocamızın ne kadar kıymetli bir akademisyen ve bilim insanı olduğunu çok daha iyi anladım. Sempozyumun içeriği de son derece değerli ve özel. Türkiye’de daha önce böyle bir sempozyumun düzenlenmediğini öğrendim. Yakın gelecekte iklim değişikliği ve tıp adı altında bir kongre gerçekleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Böylelikle ülke genelinde konu çok daha iyi kavranmış olur. Programı organize eden herkese teşekkür ediyor, başarılı bir sempozyum süreci diliyorum” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Hulusi Malyer unutulmadı

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nihat Sapan da iklim değişikliğinin son derece önemli bir konu olduğuna işaret ederek; “Bu konuyla ilgili her zaman bir çalışma yapmayı istiyordum. Pandemide kaybettiğimiz Prof. Dr. Hulusi Malyer hocamızın da bu alanda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyordum. Kendisi olmasa da onun anısına böyle bir sempozyum gerçekleştirebilmek bizleri ayrıca gururlandırıyor. Üniversite ve fakülte yönetiminin geçmiş yıllara dayanan uyumlu yönetimi ile değerli bir gelenek oluşturuldu. Arka planda 50 yıllık bir birlikte çalışma kültürü var. Prof. Dr. Hulusi Malyer hocamızı 30’lu yaşlarda gittiğimiz İngilizce kursunda tanıdım. Sonrasında çalışma arkadaşlığımız devam etti. Benim alanım çocuk alerjisi, bu konuyla ilgili araştırmalar yapmak istedim. Hulusi hocamla ortak çalışmalar yapmaya başladık. Cihazları kendimiz yaptık. Polenler toplamaya başladık. İlk olarak Bursa’da hangi polenlerin olduğunu ve nasıl bir değişim gösterdiğini anlamaya çalıştık. Ekibimizin de genişlemesiyle birlikte İstanbul polenlerini araştırmaya başladık. Dünya çapında ses getiren bir proje oldu. Ardından Türkiye’nin polenlerini araştıran çalışmalara imza attık. Türkiye’nin polen haritasını çıkardık. Bu çalışmalarda bizlere saha araştırması ve diğer bilimsel konularda son derece önemli katkılar sağlayan Hulusi hocama Allah’tan rahmet diliyor, sempozyumumuzun verimli geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Çelenk ise sempozyumun açılış kısmında Prof. Dr. Hulusi Malyer’in özgeçmişi hakkında detaylı bir sunum yaptı. Malyer’in son doktora öğrencisi Dr. Öğr. Gör. Buse Vatansever’in de kısa bir konuşma yaptığı etkinlik farklı başlıklarda düzenlenen oturumların ardından sona erdi.