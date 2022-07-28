Profilpan Orman Ürünleri, ilçe stadındaki yedek kulübelerinin sponsorluğunu üstlendi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı ile Profilpan Orman Ürünleri Firma sahipleri Şerif ve Serkan Şentürk katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, kulübe reklam desteği veren eski yönetim kurulu üyeleri Şerif ile Serkan Şentürk’e teşekkür ederek, “Hayırlısıyla bu sezon yedek kulübesi üstündeki reklam alanlarımız Profilpan Orman Ürünleri’ne ait olacak. Yönetim kurulumuz adına kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Bu vesile ile İnegölspor’umuza destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz ve bol kazançlar diliyoruz. Çünkü gelirleri ne kadar artarsa, biz de daha fazla pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Biz de iç ve dış sahada alacağımız galibiyetlerle sponsorlarımızın ismini daha çok duyurarak destek vereceğiz. Herkesi kulübümüze destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Profilpan Orman Ürünleri firma sahiplerinden Serkan Şentürk ise, “Geçmiş dönemde ağabeyim kulübümüzde görev alarak hizmet vermişti. Bugünde firma olarak İnegölspor’umuza destek vermek istedik ve yedek kulübelerinin üstündeki bölüme reklam verdik. İnşallah bu alandaki reklam hem kulübümüze hem de firmamıza önemli katkılar sağlayacak. Biz İnegölspor’umuza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.