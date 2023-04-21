Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Konar Özkan, çocukların hangi ilgi alanlarına sahip olduklarının belirlenmesi ve nasıl doğru yönlendirilebilecekleri hakkında açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İnsanın, bebeklik döneminden itibaren yeteneklerine, ilgi, istek ve becerilerine yönelik ipuçları sunmaya başladığını belirten uzmanlar ailelerin kendi hayalleri ve gerçekleştiremedikleri üzerinden çocuğu “proje çocuk” hâline getirmelerinin, çocuğun hem psikolojik olarak değersiz hissetmesine hem de ilerleyen dönemlerde zorlanmasına neden olabileceğini söyledi.

Çocukları farklı bireyler olarak kabul etmemiz gerektiğini belirten Öğr. Gör. Elif Konar Özkan, “Aslında çocuklar yaşam enerjisini, yeteneği, ilgisi, isteği ve becerisi olan alanlara yönelterek başarılı ve mutlu olabilecekken bıkkın, işe yaramaz, sinik bir bireye dönüşebiliyorlar.” dedi.

İnsanın bebeklik döneminden itibaren yeteneklerine, ilgi, istek ve becerilerine yönelik ipuçları sunmaya başladığını söyleyen Öğr. Gör. Elif Konar Özkan, “Çocuğu tanımaya yönelik gözlemleyici ebeveyn ve bakım verenler, çocuğun yeteneklerini, hangi hobilerle ilgilenebileceğini fark etmiş olur. Çocuk oyun ve oyuncaklarında, ilgilendiği etkinliklerde, sorularında ve sorulara verdiği cevaplarda kendine dair birçok ipucu verir. Yetişkine de çocuğu gerçekten tanımaya niyetli olması düşer. Bununla birlikte gelişimsel izlem, gözlem ve takipler de bu bağlamda yetişkinlerin farkındalığını oluşturur.” dedi.