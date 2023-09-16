Tarsus Türkiye ile birlikte ilkini gerçekleştirecekleri PROMOGIFT İstanbul 2023 fuarının Türk promosyon sektörü için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, “Fuar katılımcıları, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından binlerce satın almacıyla kendi standlarında bir araya gelerek, ürün ve yeniliklerini ilk elden tanıtma fırsatı bulacak. Böylece yeni siparişler alabilecek, avantajlı satın alma anlaşmaları yapabilecek, ulusal ve uluslararası ölçekli ticari işbirlikleri gerçekleştirebilecekler. PROMOGIFT İstanbul, yılsonuna kadar 1 milyar dolarlık ihracat hedefleyen sektörümüz için önemli bir sıçrama adımı olacak” dedi.