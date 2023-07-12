Uzman Psikolog Çağla Çetin, anksiyetenin ne olduğu ve nasıl tedavi edilebileceğine dair hakkında açıklamalarda bulundu.İlminur ATÇI - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Ani ruh değişimlerini hastalık bazında adlandırmanın zor olduğunu ifade eden Uzman Psikolog Çağla Çetin, Herkes Duysun'a özel açıklamalarda bulundu.

Çetin, “Ben gelen duygu ile baş edemiyorum ve bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Sistemimde bununla baş etmeye çok alışkın değil, o yüzden bir duygumu başka bir duygudan çıkartıyorum. Mesela bunun en sık yapıldığı yer öfke. Eğer ki üzüntüyle baş edemiyorsa kişi, bu ona çok kötü ve çok kırılgan geliyorsa bunu direkt öfkeye döndürür. Siz bunu dışarıdan öfke olarak görürsünüz ama onun sistemine bu, üzüntü olarak girmiştir. Çünkü üzüntü ona çok kırılgan geliyordur, dışarıdan ağladığının ya da üzüldüğünün görülmesi ona çok kötü geliyordur, o da bunu öfkeyle dışarı vurur. Duygular değişkendir çünkü kendi içlerinde yer değiştirebilirler.” dedi.

“PSİKİYATRİ TANIMLIYOR BİZ PSİKOLOG OLARAK TEDAVİSİNE BAKIYORUZ”

Anksiyete bozukluklarının altında belli tanımlı bozuklukların olduğundan bahseden Çetin, “Psikiyatri tanımlıyor, biz psikolog olarak tedavisine bakıyoruz. Günlük hayatlarını ilaç verdiğimizde, psikoterapi ile devam ettirdiğimizde sürdürebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/GZXgNqB2ftI