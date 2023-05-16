PTT AŞ, her yıl Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union – UPU) tarafından düzenlenen, Filateli Föy Yarışması'nda üçüncü olarak “Bronz Madalya” kazandı.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, Dünya Posta Birliği tarafından Güney Amerika'da düzenlenen Föy Yarışması'nda üçüncü oldu.

Dünya Posta Birliği tarafından Güney Afrika'nın başkenti Cape Town 'da düzenlenen 17.Uluslararası Föy Yarışmasına katılım sağladı. Bir yıl içinde tedavüle sunulan pul sayısına göre A, B ve C kategorilerinde düzenlenen yarışmaya B kategorisinden katılan PTT AŞ, 8-12 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve 20’den fazla ülkenin katıldığı yarışmada bronz madalyayı almaya hak kazandı.

Kazanılan Madalya Sertifikası Mayıs ayında düzenlenen Genel Kurul'da ülkemize teslim edildi.

PTT AŞ 2018 YILINDA DA ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

PTT AŞ’nin daha önceki yarışmalarda; 3 defa üçüncülük 1 defa birincilik derecesi bulunuyor.

Önceki yıllarda PTT AŞ’nin elde ettiği dereceler ise şöyle:

2018 yılında Makao'da düzenlenen 15. Uluslararası Föy Yarışması'nda birinci olarak altın madalyayı kazandı. Bunun dışında 2014 yılında Kuala Lumpur'da düzenlenen 11. Filateli Föy Yarışmasında, 2016 yılında Nanning'de düzenlenen 14. Filateli Föy Yarışması ve 2019 yılında Çin'de düzenlenen 16. Filateli Föy Yarışması'nda üçüncü olarak bronz madalyayı kazandı.