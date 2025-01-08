Saldırıyı gerçekleştiren H.K., olayın ardından kaçtı ancak polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kent merkezinde saklandığı bir binanın çatı katında yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. PTT şubesinin kargo bölümüne gelen ve kimliği başta belirlenemeyen kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açarak kaçtı. Olay sırasında panik yaşanırken, yaralanan iki çalışan hemen Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve şu ifadeleri kullandı:

"Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında YAKALANMIŞTIR. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim.."