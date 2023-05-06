Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde, Akciğer Damar Hastalıkları Araştırma Derneği ve Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği iş birliğiyle Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl 5 Mayıs’ta dünya çapında gerçekleştirilen Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü organizasyonunda, hastalığın bilinç düzeyinin artırılması amaçlandı.

Hastalığın adı toplumda çok duyulmayan ancak dünyada milyonlarca insanı tehdit eden ölümcül bu hastalıkla ilgili araştırma yapan Akciğer Damar Hastalıkları ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr Serdar Kula, açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, hastalığın çok yavaş ilerlediğini ve hastaların bunu hissetmeden günlük yaşamlarına devam ettiklerini belirtti.

Pulmoner Hipertansiyon hastalığının çok nadir görüldüğünü ve ölüm riskinin çok yüksek olduğunu ifade eden Kula, hastalığın belirtilerinin ortaya çıktığında tedavi olanaklarının güçleştiğini ve zorlu bir sürecin hastaları beklediğini söyledi.

Dünya çapında yapılan klinik araştırmalar sonucu ortaya çıkan ilaçlar ve tedavi yöntemleri sayesinde artık geleceğe daha umutla baktıklarını belirten Prof. Dr.Serdar Kula, hastaları bu tedavilerle iyi bir noktaya getirebildiklerini kaydetti.

Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği temsilcisi Fatih Kaymakçıoğlu ise bu alanda yetişmiş uzman sayısının az olduğuna ve araştırma merkezinin bulunmadığına dikkat çekti. Kaymakçıoğlu, bu alandaki en önemli hususların başında organ bağışının geldiğini belirterek bu zorlu hastalığın organ nakilleriyle atlatılabileceğini ve toplumun organ bağışı konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Etkinlik, Dr Metin Kalender, mini bir konserin ardından Pulmoner Hipertansiyon hastaları için özel olarak bestelediği şarkının tüm katılımcıların eşliğinde seslendirilmesi ile etkinlik sona erdi.