Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin'in "yakında" Türkiye'yi ziyaret etme konusunda anlaştığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Interfax Haber Ajansı'nın bir Kremlin danışmanına dayandırdığı haberine göre ziyaret, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna'nın işgalinde bu yana Putin'in bir NATO ülkesine yapacağı ilk gezi olacak.

Putin, Ukrayna'nın işgalinin ardında pek ülke dışına çıkmamıştı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, "Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından bir davet var. Putin ve Erdoğan ziyaretin yakın zamanda olması üzerinde anlaştı ancak belirli bir gün konuşulmadı" dedi.