Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Songül Akbulut Özen, radon gazı ve depremler üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma gerçekleştirecek.

’6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve 20 Şubat 2023 Hatay Depremleri Sonrası Kapalı Alan Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Deprem-Radon İlişkisinin Araştırılması’ başlıklı projesi TUBITAK tarafından desteklenmeye hak kazanan Prof. Dr. Özen, depremler ve artçı sarsıntılar ile radon gazı salınımının arasındaki ilişkinin proje çerçevesinde inceleneceğini söyledi. Son yıllarda uranyum araştırmaları, radyasyondan korunma, depremin önceden tespit edilmesi gibi konular üzerine yapılan araştırmalarda radon gazının havadaki konsantrasyonunun doğru bir şekilde ölçülmesinin önem kazandığını ifade eden Özen, projeyle Kahramanmaraş depremlerinin gerçekleştirildiği bölgelerde incelemelerde bulunacaklarını vurguladı.

Deprem öncesinde ve artçı sarsıntılarda artıyor

Radon gazının deprem öncesinde ve akabindegerçekleşenartçı sarsıntılarla arttığını dile getiren Prof. Dr. Özen projeyle birlikte bölgedeki kapalı alan radon konsantrasyonları pasif radon detektörleri ile ölçerek değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi. Prof. Dr. Özen ayrıca Radon analizleri sonuçlarından ve koordinat bilgilerinden faydalanılarak jeoistatistik analiz ve haritalandırma yöntemiyle haritalama çalışması yapacaklarının da altını çizdi. Hâlihazırda var olan Türkiye Radon Haritası ve diğer araştırmacılar tarafından bölgede yapılmış radon ölçümleri ile karşılaştırmalar yapacaklarını da sözlerine ekleyen Özen, ayrıca detektörlerin adreslerde bulunduğu süreçlerde gerçekleşen depremlere ait bilgiler Kandilli Rasathanesinden alınarak depremlerin radon salınımına etkisinin de ortaya konulacağını ifade etti.

1 Mart 2023 tarihiyle birlikte ilk etap çalışmalarının başladığının altını çizen Prof. Dr. Özen, depremin merkez üssü, şiddeti, boyutu, deprem dalgalarının dikey veya yatay olarak yayılımı gibi parametleri kendi özelinde incelediklerini de sözlerine ekledi.