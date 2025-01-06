Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde, birbirinden değerli radyo programcılarını ödüllendirecek. 21 kategoride geçtiğimiz yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları ve ses sanatçıları halk oylamasıyla dinleyicilerin oylamasına sunuluyor. “Radyo vefadır” temasıyla bu sene dördüncüsü düzenlenen “Radyonun Yıldızları”nda oylamalar, 31 Ocak’a kadar radyonunyildizlari.net internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Radyonun Yıldızları oylamasında şu kategorilere ödül verilecek:

"Yılın en iyi ulusal radyosu

Yılın en iyi bölgesel radyosu

Yılın en iyi yabancı müzik radyosu

Yılın en iyi slow müzik radyosu

Yılın en iyi halk müziği radyosu

Yılın en iyi radyo haber spikeri

Yılın en iyi internet radyosu

Yılın en iyi arabesk radyosu

Yılın en iyi haber radyosu

Yılın en iyi spor radyosu

Yılın en iyi tematik radyosu

Yılın en iyi radyo show programı

Yılın en iyi radyo konuk programı

Yılın en iyi bölgesel radyo programcısı

Yılın en iyi erkek radyo programcısı

Yılın en iyi kadın radyo programcısı

Yılın en iyi uluslararası Türk radyo programcısı

Yılın en iyi erkek sanatçısı

Yılın en iyi kadın sanatçısı

Yılın en iyi müzik grubu

Yılın çıkış yapan şarkısı-sanatçısı".