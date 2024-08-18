Beşiktaş’ın 31 yaşındaki futbolcusu Rafa Silva, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig’de çıktığı ilk 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi’den geldi. Portekizli futbolcu Rafa Silva, bu golle birlikte siyah-beyazlılarda çıktığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşamış oldu. Süper Lig’de ilk maçına geçen hafta oynanan Samsunspor müsabakasında çıkan Silva, 31. dakikada fileleri sarsmıştı.

Antalyaspor mücadelesine ilk 11’de başlayan 31 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada yerini Ernest Muçi’ye bıraktı.