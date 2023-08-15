Ordu’da ilk defa bir Ragbi müsabakası gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilki düzenlenen Plaj Ragbi Turnuvası nefes kesti.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Spor ve Kültür Festivali kapsamında çeşitli spor turnuvalarının yanı sıra tiyatro gösterileri, konserler, çocuk oyunları ve kültür programları ile Ordulular unutulmaz bir yaz geçiriyor.

Özellikle plajda yapılan spor dalları ise sporseverler tarafından oldukça ilgi görüyor. Plaj futbolu, voleybolu, hentbolu, güreşi derken şimdi de Ragbi turnuvası gerçekleştirildi.

Birçok ilden 130 sporcunun katıldığı turnuva Altınordu ilçesi Akyazı sahilinde yapıldı. Erkek ve kadın kategorisinde kum üzerinde yarışan takımlar kıyasıya rekabet etti. Ordu’da ilk defa düzenlenen Ragbi Turnuvası ile Ordu, tarihinde bir ilki yaşadı.

RAGBİ SPORU NEDİR?

Ragbi, iki takım arasında oval bir topun el ve ayaklarla kontrol edilerek sayı yapılması esasına dayalı olarak oynanan takım oyunudur.