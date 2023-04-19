İstanbul’un Haliç kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi, çocukların 23 Nisan sevincine yelken ve otomobil boyama etkinlikleri ile ortak olacak. Minikler bu özel günde renklerin büyülü dünyasına dalıp yaratıcılıklarını sergileyecek, içlerindeki sanatçıyı ortaya çıkaracak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yine çok renkli geçecek. Minikler, Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bu özel günde, yelken ve otomobil boyama etkinliği ile bayram sevincini doyasıya yaşayacak.

Yelken Boyama etkinliği saat 12.00’de başlayacak. Çocuklar hayallerindeki rengarenk dünyaya hem yaşıtlarını hem de yetişkinleri ortak ederek yaratıcılıklarını sergileyecek. Boyama etkinliğinin ardından saat 13.00 ile 15.15 arası dört ayrı yelken turu düzenlenecek. Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılım için ziyaretçilerin müze gişesinden bilet alırken kayıt yaptırmaları yeterli olacak.

Müzenin adeta geleneksel hale gelen Otomobil Boyama etkinliği ise saat 13.00’te başlayacak. Dört grup halinde gerçekleşecek bu etkinlikte minikler beyaz bir Vosvos’u renklendirecek. Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılım için ziyaretçilerin müze gişesinden bilet alırken kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Çocukların renklendirdiği yelken ve otomobil bir hafta boyunca Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenecek.