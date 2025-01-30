Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllarca yer alan Avukat Rahmi Özkan, bir süredir canlı yayına katılmıyordu. Rahmi Özkan’ı göremeyen seyirci neden yayına çıkmadığını merak etti.

Müge Anlı ise meraklanan seyirciye konuyla ilgili açıklama yaptı. Canlı yayında konuşan Anlı, Rahmi Özkan’ın sağlık sorunları nedeniyle programa katılamadığını belirtti.

Ünlü avukatın tansiyon problemi yaşadığını ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ancak, Özkan’ın hastane odasından dahi programı takip ettiğini de sözlerine ekledi. Özkan, daha önce de bir operasyon geçirmiş, günlerce programda yer almamıştı.