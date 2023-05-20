47. Yeşil Bursa Rallisi BOSSEK tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi katkıları ve Beydağ İnt Yapı ana sponsorluğunda düzenlendi. Programa ise katılım yoğun olurken Bakan Varank TOGG'la ralli heyecanını 2 katına çıkardı.BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu'nun medya sponsorluğunda 2023 sezonunun ilk asfalt ralli randevusu, Sheraton Hotel önünde start seremonisi ile başladı. Startı Bakan Mustafa Varank TOOG ile verirken ralli heyecanı ikiye katlandı.

2022 yılında TOSFED tarafından yılın en iyi rallisi seçilen organizasyon, bu yıl Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olarak, 77 otomobil ve 154 sporcunun katılımıyla koşuldu.

465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda iki gün boyunca 10 özel etabın geçilmesinden oluşacak rallide ilk gün, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı Otoparkı’nda yer alan servis alanından başlayacak. Ekipler rallinin ilk gününde, sırasıyla Beydağ İnt Yapı (Delice), 19 Mayıs (Sırma) ve 8 milimetreArt (Dağakça) etaplarını ikişer kez geçip saat 19.00’dan itibaren servis alanında günü tamamlayacak.

21 Mayıs Pazar sabahı saat 09.00’da yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi (Hüseyinalan) ve BOSSEK (Soğukpınar) etaplarını ikişer kez geçip saat 16.15’ten itibaren aynı zamanda ralli merkezi olarak kullanılacak Bursa Aloft Hotel’deki finiş podyumuna ulaşabilmek için ter dökecek.

Beydağ İnt Yapı 47. Yeşil Bursa Rallisi öncesinde Ümit Can Özdemir 29 puanla lider durumda yer alırken, onu 23 puanla Burak Çukurova ve 17 puanla Kağan Karamanoğlu takip ediyor.

Markalarda Castrol Ford Team Türkiye ve Takımlarda GP Garage My Team lider durumda yer alırken, Historic ralli klasmanında Kerim Tar ve Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası’nda ise Kemal Çetinkaya ilk sırada.