Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan, Altıeylül İlçesinde birlik, beraberlik iklimi içerisinde yaşanıyor. Belediye ekipleri, Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Ramazan Ayı’nın başladığı günden sonuna kadar Altıeylül sakinlerinin yanında olmaya devam ediyor.

2015 yılında başlatılan "Evde İftar Hizmeti" bu Ramazan ayında da devam etti. Her gün 700 ihtiyaç sahibi vatandaşa 4 çeşit sıcak yemek götürülerek Ramazan bereketi yaşatıldı. Ayrıca Altıeylül Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir camide Teravih namazı sonrasında vatandaşlara şerbet ikramında bulundu.

Başkan Avcı, Her akşam vatandaşlarla bir araya geldi

Ev ve mahalle ziyaretlerini hiç aksatmayan Başkan Avcı, “Vatandaşlarımıza hizmet götürürken, gönül ve sosyal belediyeciliğin yol haritaları olduğunu” ifade ediyor. Ramazan ayının başladığı günden buyana Altıeylül ilçesinde iftar programlarına konuk olan Başkan Avcı, “Ramazan berekettir, paylaşmaktır. Bizlerde vatandaşlarımızla iftarda buluşuyor, evlerine konuk oluyor, Teravih namazı sonrasında kahve ziyaretlerimizle Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

Depremzede vatandaşlar unutulmadı

Asrın felaketi gölgesinde yaşanan Ramazan’da Deprem felaketinin ardından ilçede ikamet eden vatandaşlara da iftar veren Altıeylül Belediyesi, Ramazan ayının coşkusunu, bereketini hep birlikte yaşatarak afetzede vatandaşların her daim yanlarında oldu.

“Her akşam vatandaşlarımızla bir araya geldik”

Başkan Avcı, “Altıeylül Belediyesi olarak yine bu mübarek ayda da vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Rabbimiz tarafından bizlere sunulan rahmeti ve bereketi paylaşmak adına günlük 700 ihtiyaç sahibine 4 çeşit sıcak yemek çıkartarak Ramazan bereketini birlikte yaşadık. Asrın felaketi gölgesinde yaşanan depremin ardından Altıeylül’de ikamet eden depremzede vatandaşlarımızla Ramazan’da birlikte olduk.

Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde olduğumuz şu günlerde her akşam ayrı mahallede, her akşam ayrı camide Teravih namazımızı birlikte kıldık. Altıeylül Personel iftarı ile tüm personelin ve ailelerinin katılımıyla Ramazan programı gerçekleştirdik. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Altıeylüllü hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam Âlemi’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, Rabbimden bu bayramın hepimize, bütün insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.