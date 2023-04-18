İç turizmin önde gelen bölgelerinden Kuzey Ege ve bölgenin incisi Ayvalık, Ramazan Bayramı’nda yüzde 90 ile yüzde 100 seviyesinde doluluk oranına ulaşmayı bekliyor.

Kazdağları, antik kentleri ve doğal dokusuyla öne çıkan Kuzey Ege ve Şeytan Sofrası, plajları, adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu turistik ilçe Ayvalık, bayram tatilinde yüzde 100’e yakın bir doluluk oranını yakalamayı hedefliyor.

Bayram öncesinde turistik otel ve pansiyonlarda alınan rezervasyonların daha şimdiden yüzde 40 ile 60 seviyelerine ulaştığı bölgede, bayram arifesi ve bayram üzeri gelecek müşterilerle bu oranın yüzde 100’e kadar ulaşması bekleniyor.

Ulaşımda metropol kentlere yakınlaşma ve ara tatil umutları güçlendirdi

Ayvalık’ın turizmci Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Bayramda Ayvalık’ın ciddi bir hareketlilik yaşayacağının kesin olduğunu savunan Başkan Ergin, "Bunun nedenlerinden biri, Ayvalık’ın İstanbul gibi dev bir metropol kente ulaşım açısından iyice yakınlaşmasıdır. Bugün İstanbul’dan çıkıp, Ayvalık’a sadece 3 ya da 3 buçuk saatte gelinebiliyor. Zaten bu durumun avantajını bayramlardan ziyade hafta sonlarında ilçemizde oluşan hareketlilikle de net olarak görebiliyoruz. Bu durum Ayvalık açısından bir fırsata dönmüş durumdadır" dedi.

"Ramazan Bayramı Ayvalık için bereketli geçecek"

Ayvalık’ta Ramazan Bayramı’nın hareketli geçmesine yönelik beklentilerden birinin de, bayramın hemen ardından okulların bir haftalık ara tatile girmesinden kaynaklandığını ifade eden Başkan Ergin, "Bu durum öğrencisi olan aileler için de kısa süreli de olsa bir tatil fırsatını beraberinde getiriyor. Bayram tatilini de buna eklerseniz, tatil süreci daha da uzamış olacaktır. Tüm bunlara dayanarak, Ramazan Bayramı’nın Ayvalık’ta diğer bölgelere oranla çok daha hareketli olacağını söyleyebilirim. Zaten şu andaki otel rezervasyonlarına bakıldığında doluluk oranları da bunu net olarak ortaya koyuyor. Şu anda faaliyet halindeki otellerimizde doluluk oranı yüzde 40 ile yüzde 60 seviyesinde, bunun bayrama doğru daha da artacağını öngörüyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı Ayvalık için bol ve bereketli geçecektir" diye konuştu.

"İstanbul ve Edirne’den Ayvalık’a ortalama 3-4 saatte ulaşabilme imkanı var"

Ayvalık Turizm Alt Yapı ve Geliştirme Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin yaptığı açıklamada, bu yıl turizm sezonuna ekonomik anlamda son derece yorucu bir kış mevsiminin ardından umutlu beklentilerle başladıklarını belirtti.

Yeni sezon için tüm hazırlıkların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Özgültekin, "Önümüzde yaklaşık 4 günlük bir Ramazan Bayramı tatili var. Uzun süredir beklediğimiz bir tatil bu. Sezonun ilk tatili. Sezonumuzun açılışı öncesi bizim için yeni bir enerji olacak. Bu bayramın Kuzey Ege ve Ayvalık için çok yararlı geçeceğine inanıyoruz. Elimizdeki rezervasyon ve verilere baktığımızda çok güzel bir sezon geçireceğimiz belli oldu. Hava şartlarının da iyi gitmesi bizleri umutlandırdı. Ayvalık’ın erişilebilirlik adına pek çok turizm merkezine kıyasla avantajları oluştu. Yeni yapılan köprülerimiz, tüneller sayesinde Çanakkale üzerinden gelişler rahatladı. Artık misafirlerimizin İstanbul ve Edirne’den Ayvalık’a ortalama 3 saatte ulaşabilme imkanı var. Cuma gününden gelip, hafta sonunu burada geçirip, geri dönme şansları var. Böylelikle hiçbir trafik keşmekeşliğine takılmadan bölgemize ulaşabiliyorlar. Kocaseyit Havalimanı sayesinde uçakla günü birlik gelip-gitme olanakları da var. Bu yüzden de biz turizmciler, bu yıl Ramazan Bayramı’nın yoğun geçeceğine inanıyoruz. Şu anda bayram rezervasyonlarımız yüzde 60 seviyesine ulaşmış durumda. Herhalde bayram öncesinde bu ayın 20’sine kadar da yüzde 100’lük doluluk oranına yaklaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.