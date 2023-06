Vatandaşın cebini yakan et fiyatları, kasapları isyan ettirdi. Kırmızı ete son zamanlarda gelen yüzde 50 zam kasapları da yıldırdı. Zamlardan etkilenen vatandaşsa zamların çok etkilenmediği Bursa'da bir kasapta uygun et alabilmek için kuyruk oluşturdu.

Vatandaş Bursa'da her gün fiyatların değiştiği et reyonlarının önüne gidemez oldu. 300 liraya yaklaşan et fiyatları kasapların müşterilerini azaltırken vatandaş da et yiyemez hale geldi. Gelen zamdan etkilenmeyen birkaç vatandaş ise, "Bir kerelik de olsa soframa koyacağım" diyerek uygun fiyata satılan etin kuyruğuna girdi.

ET FİYATLARININ ETİKETLERİ HER GÜN DEĞİŞİYOR

Türkiye'de 3 ilde görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatılmıştı. Şap hastalığı ekonomiyi de etkiledi. Depremde telef olan hayvanların üzerine bir de şap hastalığı ortaya çıktı ve fiyatların yükselmesi durdurulamaz bir hal aldı. Fiyat değişikliğine kasapların da yetişemediği zamlar için kasaplar, "Zam her gün geliyor. Et fiyatlarının etiketleri her gün değişiyor" açıklamasında bulundu.

"FİYATLARI YÜKSEK TUTSAK BURASI DA BOŞ KALIR"

Ramazan ayının yaklaşmasıyla vatandaşlar hazırlıklara başladı. Protein kaynağı et ise artık her ailenin sofrasında bulunabilecek bir yemek olmaktan uzaklaştı. Zamlara aldırış etmeyen birkaç vatandaş da kasap önlerinde et kuyruğu oluşturdu. Fiyatların o kasapta uygun olması da vatandaşın et alabilmesine etki etti. Kendi çiftlikleri olduğu için et fiyatlarını makul fiyatlarda tuttuklarını belirten kasap, "Bizim dükkanımız hep kalabalık olur, geçtiğimiz yıllarda daha kalabalık oluyordu satışlar eskisi gibi değil ama yine de idare ediyoruz. Kendi çiftliğimiz olduğu için fiyatları

Dana kuşbaşı kilosu 224 lira

Kasap köfte kilosu 205 lira

Dana sucuk kilosu 227 lira

Dana kıyma kilosu 200 lira

"ŞAP HASTALIĞI BAHANE"

çok yüksek tutmuyoruz. Yüksek tutsak burası da boş kalır" diye ifade etti.

Kasapta fiyatlar şu şekilde:

Dükkanın boşluğundan yakınan diğer bir kasap vatandaş, "Geçen yıla göre satışlarımız çok az. Şap hastalığı da bahane. Deprem bölgesindeki hayvanların telef olmasıyla fiyatlar da etkilendi. Her gün fiyatlar değişiyor. Bugün gördüğünüz fiyatı yarın gelseniz göremezsiniz. İnsanlar alamıyor" dedi. Kasap fiyatların şu şekilde olduğunu belirtti:

Kuzu kuşbaşı kilosu 260 lira

Yağsız kıyma kilosu 265 lira

Köftelik kıymanın kilosu 210 lira

ŞAP HASTALIĞI NEDİR? NASIL BULAŞIR?

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalık. Öldürücü bir etkisi olmayan şap hastalığı sürü içerisinde hızla yayılıyor ve sığır, domuz, koyun, keçi, geyik gibi çatal tırnaklı hayvanları etkiliyor. Hastalığın yayılması et, süt ve iş gücü kaybına yol açıyor. Hastalığın yayılışı 2 şekilde gerçekleşiyor. Birinci etken hasta hayvanlardan bulaşan ağız salya akıntısı, idrar - dışkılar ve mihraklarda oluşan vezikülerin patlamasıyla oluşuyor. 2. Etkense, suni tohumlama, hastalıklı ortamda bulunan yem, hayvan atlığı, su, hastalıklı ortamda bulunan kıyafetlerle oluşuyor.