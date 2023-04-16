Ramazan'da bir ay boyunca açlığa alışan vücudun sindirim sisteminde ve kolesterol dengesinde değişikliklerin olacağını söyleyen Diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, sağlıklı beslenme düzeninin korunması gereken günlerin bayramla birlikte başladığına dikkati çekerek, önceliklerinin 'su' olması gerektiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA)- Ramazan ayında beslenme düzeninde birçok değişiklik meydana geliyor.

Oruç tutarken açlık süresi uzuyor, geç saatlerde yenen yemek ise metabolizmalarda yavaşlama ve bağırsaklarda tembelleşmeye neden oluyor.

DoktorTakvimi uzmanlarından Diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, bu durumun önüne geçmek ve Ramazan ayından sonra da sağlıklı beslenmek için yapılması gerekenleri paylaştı.

Ramazan sonrasında, bir ay boyunca açlığa alışan vücudun sindirim sisteminde ve kolesterol dengesinde değişikliklerin olacağını söyleyen Diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, “Ramazan ayının bitişini bayramla karşıladığımız için sağlıklı beslenme düzenimizi korumamız gereken günler de bayramla birlikte başlıyor. Önceliğimiz su olmalı. Ramazan ayında azalan su tüketimini, Ramazan ayının bitişiyle artırıp metabolizmamızı canlandırmamız gerekiyor. Ramazan ayından dolayı geç saatlerde iftar yapmak ve sahura kalkmak durumunda olduğumuzdan Ramazan sonrasındaki akşam yemeklerinizi uyku saatinizden minimum dört, beş saat önce bitirmeye özen gösterin. Bayramda ikramlıklara hayır demeyi öğrenelim. Hayır diyemiyorsak porsiyon küçültmeye veya paylaşmaya gidelim. Şerbetli tatlılar yerine hafif sütlü tatlıları tercih edebilir, kuru meyveleri hayatımıza ekleyebiliriz. Son olarak, kızartmalar, ağır yağlı yemekler, karbonhidrat ağırlıklı besinler, fazla baharatlı sindirimimizi zorlayacak yemekler yerine, sebze tüketimini artırıp sindirimimize liflerle destek olabiliriz” diye konuştu.

ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT

Sağlıklı beslenmede en önemli kurallardan birinin şeker tüketimi olduğunu belirten diyetisyen Ferhatoğlu, “Fazla şeker tüketimi kişide dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, öğrenme geriliği, bozulan insülin salınımı, karaciğer yağlanmasına neden olur ağız ve diş sağlığını sıkıntıya sokar. O yüzden ramazan sonrası normal beslenme düzenine geçerken yoğun ve basit şeker kullanmaktan kaçınmaya özen gösterelim” dedi.

HAYATIN HER ANINDA SAĞLIKLI BESLENME

Sağlıklı beslenmenin vücut sağlığının ve beden kitle indeksinin yanı sıra zihin sağlığı ve mental sağlığı da etkilediğini ifade eden Ferhatoğlu, “Birkaç dikkat edilecek noktayla her zaman sağlıklı beslenmek mümkün. Su vücudumuzun kaynağıdır, metabolizmamızdan başlayıp cildimizin sağlıklı görünmesine kadar her şeyde rol oynar. İlk olarak suyu hayatımızdan eksik etmeyelim. Rafine şeker tüketiminden uzak duralım. Doymuş yağ oranını olabildiğince azaltalım. Yaşam şeklimize uygun bir beslenme programına uyum sağlayalım. Tuz tüketimine dikkat edelim. Lifli besinleri soframızdan eksik etmeyelim. Mevsiminde sebze ve meyve çeşitlerine yer verelim. Güne kahvaltıyla başlamak enerjinizi yükseltir. Sabah uyandıktan maksimum bir iki saat yapılan sağlıklı bir kahvaltı enerjinizin yükselmesini sağlar” diye konuştu.