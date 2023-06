Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı etkinliklerinin startını iki özel sergiyle verdi. Osmanlı’dan Günümüze Kabe Örtüleri ve Hac Hatıraları Sergisi ile Geçmişten Günümüze Saray Kokuları ve Osmanlı Takıları Sergisi, Bursalıları zamanda yolculuğa çıkardı.

Koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın özel koleksiyonda yer alan Kabe örtüleri, hac hatıraları, saray kokuları ve Osmanlı takıları, Tayyare Kültür Merkezi düzenlenen iki ayı sergiyle Bursalılarla buluştu. Osmanlı’dan Günümüze Kabe Örtüleri ve Hac Hatıraları Sergisi ile Geçmişten Günümüze Saray Kokuları ve Osmanlı Takıları Sergisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı. Osmanlı medeniyetinde koku çok derin ve farklı anlamlar yüklenerek insanın kendini ifade etmesini sağlayan önemli bir sembol olurken, ziyaretçiler Osmanlılar için bir yaşam tarzı olan misk, amber, gül, lale ve çok daha fazla kokuyu deneyimleme imkanı buldu.

Yaklaşık 150 yıldır siyah olan Kabe'nin dış örtülerinin yanı sıra kemer kuşak yazıları, her sene Kabe'de asılı kalan ve her yıl Kurban Bayramı öncesinde değiştirilen örtüler, 30 senede bir değiştirilen Kabe'nin iç örtüleri ile Ravza-i Mutahhara'nın iç örtülerinin ve Osmanlı'nın hicaz topraklarına hakim olduğu son yıllarda Mekke'ye gönderilen parçaların da sergilendiğini, Osmanlı’dan Günümüze Kabe Örtüleri ve Hac Hatıraları Sergisi de yoğun ilgi gördü. Ramazan’a özel düzenlenen ve 15 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek olan sergilerin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sanat bir toplumun can damarı ve biz Türk milleti olarak özellikle de Bursa olarak binlerce yıllık bir geçmişe sahibiz. Dolayısıyla bu manada ecdadımız bizlere muhteşem bir tarih, muhteşem bir kültür ve muhteşem bir medeniyet bırakmış. Bize düşen de bunları korumak, kollamak, yaşatmak. Şunu unutmamak lazım kültür ve sanat, geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturuyor. Bursa deyince ruhaniyetli bir şehir akla geliyor. Ramazan her yerde güzel ama Bursa'da ayrı bir güzel. Bu iki sergimizle Ramazan’a ayrı bir renk katalım istedik” diye konuştu.