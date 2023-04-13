İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri başta olmak üzere tüketiciler interneti daha çok kullanıyor, e-ticaretten daha fazla alışveriş yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de alışverişin odağı haline gelen e-ticaret siteleri Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için en yoğun şekilde tercih edilen mecraları da oluşturuyor. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizdeki e-ticaret sitelerinin sayısı 35 bini bulurken, 2022 yılının ilk 6 ayındaki harcama tutarı ise bir önceki yıla göre yüzde 116’lık rekor artışla 348 milyar TL olarak gerçekleşti.

Cironun büyüklüğü e-ticaret sitelerinin marketing faaliyetlerine de yansıdı. Yapılan dijital alışveriş için tercih edilen marketing mecraları da sosyal medya başta olmak üzere dijital mecralar olurken, e-ticaret sitelerinin ve markaların yaptıkları kampanyaların bütçelerinde, kampanya sayısında ise artışlar gözleniyor. Günümüzde bir Influencer aracılığıyla bir ürünü ve e-ticaret sitesine özellikle Ramazan gibi alışverişin yoğun olduğu dönemlerde tanıtmak daha önemli hale geliyor.

VİDEO İZLEME ALIŞKANLIĞIMIZ ARTIYOR

Digital Exchange’in uzman marketing ekibi, markalara yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bir dizi pazarlama önerisinde bulundu.

Ramazan döneminde e-ticaret sitelerini ele alan araştırmaya göre bayramı da düşünen tüketicilerin yüzde 66’sı e-ticaret sitesinden alışveriş öncesinde ürünle ilgili video izlemeyi tercih ediyor. “Alışverişin arttığı dönemde rüzgarı yakalayan markalar, bunu yıl boyu doğru kampanyalarla sürdürerek büyük kazanım sağlar” diyen Digital Exchange’in marketing ekibi, video marketingin 2023’ün trendleri arasında bulunduğunu ifade eden belirtti.

Türkiye'de 18-70 yaş arası tüketiciler vaktinin 8 saatinden fazlasını internette geçirdiğine dikkati çekilen öneride, bu kitlenin alışveriş sepet ortalaması ise 2022’nin ilk yarısına ait verilere göre 4 bin 900 TL’ye ulaştığı ve rakamın 2023’te daha da arttığı tahmin edildiği kaydedildi.