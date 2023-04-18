Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayının dolu dolu yaşanması için hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan programı muhteşem bir finalle sonuçlandı. Sevilen sanatçılar Eşref Ziya Terzi ve Aykut Kuşkaya seslendirdiği tasavvuf müziği ezgileriyle izleyicileri büyüledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan, tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Eşref Ziya Terzi ve Aykut Kuşkaya’yı konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seslendirdikleri birbirinden güzel tasavvuf müziği ezgileriyle dinleyicileri büyüleyen Eşref Ziya Terzi ve Aykut Kuşkaya, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. Gecenin sonunda sanatçılara günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan bir kaide veren Meclis Başkanvekili Değirmenci, Terzi ve Kuşkaya’ya güzel program için teşekkür etti.

Ramazan ayının sonuna yaklaştıklarını belirten Değirmenci, “Çok kıymetli misafirlerimizle bugün yoğun katılımla ramazan programımızı yaptık. Birbirinden değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ederiz. Ama asıl teşekkürü bütün programlarımızda bizleri yalnız bırakmayan, salonu dolduran ve bizimle olan hemşerilerimize ediyorum” dedi. Herkesin Kadir Gecesi’ni tebrik eden Değirmenci, “Kadir Gecemiz inşallah şehrimiz ve ülkemize, bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Akabinde de inşallah sağlıcakla huzur içerisinde Ramazan Bayramınızı kutlayalım. Şimdiden mübarek olsun” ifadelerini kullandı.