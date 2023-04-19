Türkiye Ziraat Odaları Birliği, üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri Ramazan ayında da takip etti. Ramazanda market fiyatı en fazla artan ürün yüzde 45 ile kuru soğan oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan sonunda market fiyatlarında 39 ürünün 30'unda artış, 9'unda ise düşüş olduğunu açıkladı.

Ramazanın son günlerinde markette en fazla fiyat artışı yüzde 45,2 ile kuru soğanda görüldüğünü belirten Bayraktar, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 28,4 ile sivri biber, yüzde 27,2 ile kuzu eti, yüzde 26,4 ile kuru fasulye, yüzde 24,7 ile dana eti, yüzde 22,4 ile havuç takip ettiğini duyurdu.

Başkan Bayraktar, markette fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 24 ile kabak olduğunu, beyaz lahana, yeşil soğan, domates, tavuk eti ve marulun da fiyatlarının düştüğünün de istatistiki verilere yansıdığını kaydetti.

ÜRETİCİ FİYAT DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üreticideki fiyat değişimlerinin sebeplerini şöyle sıraladı: