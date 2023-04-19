Tatlısını evde yapmak isteyenlerle, Eğitmen Pasta Şefi Semanur Önal, her evde bulunabilecek malzemelerle yapılabilen hem pratik hem de oldukça lezzetli “muhallebili güllaç” tarifini paylaştı.

Ramazan Bayramında sevdiklerine özel sofralar kurmak ve güzel ikramlarda bulunmak isteyenleri bayramın tatlı telaşı şimdiden sarmış durumda. Misafirlerine hem lezzetli hem de yapması oldukça kolay ve az maliyetli lezzetler sunmak isteyenlere özel bir tatlı tarifi paylaşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Üyesi Semanur Önal, Ramazan ayının vazgeçilmezi olan, son zamanların trendi “muhallebili güllacı” tüm püf noktalarıyla anlattı.

Ramazan ayı boyunca yorulan mideleri bayramda biraz olsun rahat bırakmak adına şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi öneren Semanur Önal, “Sütlü tatlılar şerbetli ya da çikolatalı tatlılara göre daha çok tercih edilen tatlılardır. Hem hafif olması hem de hazmının kolay olması sebebiyle de tercih edilmesini öneriyorum. Bu açıdan muhallebili güllaç tarifini bayram için uygun buldum. Hazırlamış olduğum tatlının klasik güllaçtan farkı, arasında ve üstünde muhallebi olması” dedi.

Semanur Önal, muhallebili güllaç için malzemeleri şöyle sıraladı,

-8 yaprak güllaç

-1200 gram süt (5 su bardağı)

-200 gram şeker (1 su bardağı)

-1 paket vanilya

-Arasına ceviz, fındık, Antep fıstığı isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

Prenses kreması için,

-60 gram nişasta (yarım su bardağı + 2 kaşık)

-55 gram un (yarım su bardağı)

-180 gram toz şeker (bir su bardağından bir kaşık eksik)

-1 litre süt

-100 ml sıvı krema (yarım paket)

Önal, bayram tatlısının tüm püf noktalarıyla hazırlanışını şu ifadelerle anlattı;

“İlk etapta muhallebimizi hazırlıyoruz. Krema malzemeleri olan un, şeker ve nişastayı 1 litre sütü ocağa henüz almadan güzelce karıştırmalıyız. Ocağa almadan bu işlemi yapmamızın sebebi kuru malzemelerin özellikle de nişastanın topaklanmasını önlemektir. Malzemeler iyice karışınca sütü ocağa alıyoruz. Kısık ateşte göz göz olup kaynayana ve kıvam alana kadar kremamızı ocakta karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha pişirdiğimiz harcı ocaktan alıp, 1 paket vanilya ekliyoruz ve soğumaya alıyoruz. Soğuyan kremaya daha sonra sıvı kremamızı ekleyip iyice karıştırıyoruz.

Püf noktası şerbetinde

Güllaç yapraklarını ıslatacağımız şerbetimiz için 5 su bardağı sütü 1 bardak şeker ekleyerek ısıtıyoruz. Muhallebili güllaç tarifinin püf noktası şerbetinde diyebiliriz. Şerbeti kesinlikle kaynatmıyoruz ve çok fazla ısıtmıyoruz. Şekeri eritecek kadar ılık olması yeterli olacaktır. Bu noktada sütün tamamını ısıtmak yerine bir miktarını ayırabiliriz. Böylece şerbet olması gerekenden sıcak olursa ayrılan sütle ılıştırılır. Sütün soğuması için de uzun süre beklenmemiş olunur. Sütün sıcaklığının önemli olmasının sebebi ise eğer çok sıcak olursa güllaç yapraklarını hamurlaştırır. Çok soğuk olursa da yaprakları ıslatmaz ve sert kalır. Hazır olan şerbete 1 paket de vanilya ekliyoruz. Bu noktada dileyen 1-2 damla gül suyu da ekleyebilir.

4 altta 4 üste olmak üzere toplamda 8 güllaç yaprağı gerekiyor

Kremamız ve şerbetimiz hazır olunca muhallebili güllacı yapmaya başlıyoruz. Alt sırayı 4 güllaç yaprağı ile yapıyoruz. Yaprakların her birini 1 veya 2 kepçe şerbetle ıslatıyoruz. Yapraklar sütünü çektikten sonra muhallebinin yarısını ekleyip, sürüyoruz. Kremasını ekledikten sonra iç malzeme olarak fındık, ceviz, fıstık, damla çikolata ya da rendelenmiş çikolata isteğe bağlı olarak kullanılabilir. İkinci kat için yine 4 yaprak güllaç kullanıyoruz. Her birini şerbetimizle ıslatıyoruz. Tatlı şerbetini çektikten sonra kalan krema ile üzerini kaplıyoruz. Hazırladığımız tatlımız 2 saat kadar dolapta beklettikten sonra servise hazır. Süslemesi ise kırmızı meyveler ve hindistancevizi ile yapılabilir.”