Ünlüler dünyasını giydirmek isteyen Ramonder Ceo’su Sefa Ramazan Öztürk, yenilikçi ve modern entegrasyon çalışmalar ile ses getirmeye yönelik projeleri harekete geçirdiğini ifade etti.Yeni kurdukları yapay zeka sistemi ve yenilikçi ekibiyle her zamankinden daha çok iddialı ve başarılı işler yapacaklarını şimdiden gösteren Ramonder'de Ceo Sefa Ramazan Öztürk, Hollywood yıldızları ve bir çok ünlü isimle birlikte sponsorluk faaliyetleri yürütmeye başladığını belirtti.

Sefa Ramazan Öztürk, "Yakın zamanda Ramonder Global dünya markası olarak her yerde ve mecrada göstermeye başlayacağız. Ünlü isimler markamızı sayıları artarak tercih etmeye devam edecek . Markamız reklam yüzünü de yakında ünlüler arasından seçecek.

Moda deyince ilk akla biz gelmek istiyoruz.Moda sektöründe çok iddialıyız. Diziler de bizim markamızı tercih etsin istiyoruz.Oyuncular da rol aldığı dizilerde markamızı giymesini istiyoruz . Markamız herkese duyulsun istiyoruz bu en büyük hedefimiz" diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.