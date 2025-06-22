Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, pandemi döneminde süresi uzatılan ÇÖZGER, engelli ve ilaç raporlarının yenilenmesini kolaylaştırmak amacıyla 19 Haziran itibarıyla yeni bir sistem devreye alındı.

e-Rapor Sistemi üzerinden süresi dolmak üzere olan raporlar tespit ediliyor. Ardından, bu raporların yenilenmesi gereken vatandaşlara MHRS üzerinden “Rapor Yenileme Kliniği” için randevu linki gönderiliyor. Sadece dün, bu kapsamda 700 bin kişiye SMS ile bilgilendirme yapıldı.

Yeni uygulamayla birlikte, ÇÖZGER ve engelli raporlarının yenileme süresi 12 ay, ilaç raporlarının yenileme süresi ise 9 ay olarak belirlendi.