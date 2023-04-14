Rauf Bey Gemisi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan depremzede öğrencilere hizmet vermeye başladı.ANKARA (İGFA) - Yeme içme alanları, yatakhane ve dersliklerin düzenlemesi tamamlanarak öğrencilerin kitap ve defterleri de hazır edildikten sonra Rauf Bey Gemisi, öğrencileri kabul etmeye başladı.

Depremzede öğrenciler, "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"nde yatılı olarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

Sınıflar, yatakhaneler, etüt odaları ve kütüphanelerle dinlenme alanları özel olarak oluşturulan gemide 60 öğretmen, bini aşkın öğrenciye eğitim verecek.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Derslikleri, kütüphanesi, etüt salonları ve sosyal alanlarıyla âdeta bir okula dönüşen Rauf Bey gemimiz, İskenderun'da sınava hazırlanan öğrencilerimize ev sahipliği yapıyor." dedi. Özer, "Evlatlarımıza söz verdiğimiz gibi her şart altında eğitime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.