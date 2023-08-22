Performansıyla dikkat çeken realme C55’in geniş depolama alanı ve kamerasıyla hızlı ve rahat bir kullanım deneyimi sunduğu belirtildi.

Teknoloji dünyasının önde gelen akıllı telefon üreticilerinden realme, C serisinin son yıldızı C55 ile kullanıcılarının beklentilerinin üzerinde bir deneyim sunduğunu duyurdu. C55’in, kalite ve performansıyla dikkat çektiği ve geniş depolama alanı ile hızlı ve rahat bir kullanım sağladığı belirtildi.

C55’in özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:

256GB ROM geniş depolama alanıyla kullanıcılarına güçlü bir performans sunarken, yüksek depolama kapasitesi ile fotoğraf, video, uygulama ve oyunlarını kolayca saklamalarını sağlıyor. Geniş depolama alanı sayesinde 50 binden fazla fotoğrafı ve binlerce şarkıyı depolama imkânı sunuyor.

64MP Yapay Zekâ destekli kamerasıyla çekim deneyimi sunan model, 8GB’ın yanında 8GB’a kadar Dinamik RAM ve 256GB ROM seçeneği ile depolama ihtiyaçlarını karşılıyor.

MediaTek Helio G88 yonga seti ile üstün performans ve hızlı çoklu görev imkânı da sağlıyor. 0.7µm büyük piksel boyutu ve 1/2 optik formatı sayesinde fotoğraf ve video kalitesi önemli ölçüde artarken, tatil anılarını canlı ve net bir şekilde kaydediyor.